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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بطهطا شمال سوهاج (صور)

السبت 20/مارس/2021 - 07:56 م
إزالة حالة تعدي على
إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حملة إزالة فورية لحالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد.

من جانبه قالت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، إنه جرى تنفيذ إزالة فورية في المهد بناحية مجلس قروى الصوامعة غرب، مضيفا أن حالة التعدي تقع على مساحة 12 سهم وتم تحويل المخالف للنيابة العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، على استمرار التصدي للمخالفين وتطبيق القانون حفاظا على الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها وفى كل الأوقات ومهما كانت الظروف.

ولفتت أنه جرى تنفيذ حالة الازالة بحضور أشرف محمد محمود نائب رئيس المركز، ورمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب، ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بطهطا ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها.

جدير بالذكر أنه نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حملة إزالة للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية دائرة المركز.

من جانبها قالت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، إنه جرى تنفيذ حملة إزالة للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، مضيفة أن الحملة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية.

وأشارت "سلام"إلى أن الحملة أزالت 4 حالات تعد بناحية بندر طهطا وتقع على مساحة 2 قيراط و16 سهم، وحالة إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بناحية مجلس قروى الصفيحة على مساحة قيراط و6 أسهم.

ولفتت رئيس مركز ومدينة طهطا إلى أن الحملة جرت بحضور أشرف محمد محمود نائب رئيس المدينة، ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والسيد البحيرى رئيس مجلس قروي الصفيحة، ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بطهطا.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها، وأكدت “سلام” على الاستمرار في التصدي للمخالفين وتطبيق القانون حفاظا على الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها وفى كل الأوقات ومهما كانت الظروف.

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