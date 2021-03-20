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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

السبت 20/مارس/2021 - 07:56 م
فريق جامعة دمياط
فريق جامعة دمياط
حسام فهمي
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شهدت مسابقة الدوري الثقافي التي شارك فريق جامعة دمياط بفوجها الأول عبور فريق الجامعة لدور الـ ١٦ وبلوغه دور الـ ٨ وذلك بعد منافسة قوية مع فريق جامعة أسيوط.

وتقدم "دعدور "رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وللأستاذ محمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب على جهودهم للمشاركة في المسابقة.

كما تقدم رئيس الجامعة بأخلص التهاني للفريق من أبنائه وبناته للطلاب والطالبات لحسن تمثيلهم للجامعة بالمسابقة متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في الأدوار المقبلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بضرورة المشاركة بكافة الأنشطة الطلابية في مختلف المسابقات سواء الداخلية بالجامعة أو على مستوى الجامعات المصرية بقدر المستطاع في ظل جائحة كورونا، شارك فريق الجامعة تحت إشراف الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس لشئون التعليم والطلاب بمسابقة إبداع ٩ التي تنفذه وزارة الشباب والرياضة للجامعات والمعاهد المصرية.

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