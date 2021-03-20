رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العراقي يقدم طلبا لحل نفسه أكتوبر المقبل

السبت 20/مارس/2021 - 07:59 م
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
محمد عمر
طباعة
أعلن قادة الكتل السياسية العراقية، اليوم السبت، التقدم بطلب لحل البرلمان في 9 أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقال رئيس كتلة سائرون البرلمانية العراقية نبيل الطرفي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من كتل مختلفة إن الأسبوع المقبل سيكون موعد التصويت على قرار حل مجلس النواب.

وأوضح الطرفي أن العراق يشهد أحداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية مهمة ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات تحتم عليها الشروع بخريطة طريق، لذا قرروا الذهاب الى انتخابات مبكرة تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع.

وقال البرلماني العراقي إنهم تقدموا اليوم بطلب موقع عليه أكثر من 172 نائبا لحل البرلمان بالتاسع من أكتوبر المقبل على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من الشهر ذاته وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد أعلاه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»


الصور

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

الأكثر قراءة

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأي العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

حامد الناظر: يجب إزالة السقف الذي يحد من تطلعات المرأة العربية

عباس بيضون: لبنان فقد أسباب وجوده.. والنشر في مصر يختلف عن أي بلد عربي آخر

لغاتٌ أخرى

جغرافيا