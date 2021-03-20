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د. محمد الباز
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محمد العسيري

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4 فيتامينات أساسية للنساء فوق سن الأربعين

السبت 20/مارس/2021 - 06:39 م
النساء فوق سن الأربعين
النساء فوق سن الأربعين
إسلام جمال
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يعتبر سن الأربعين مرحلة جديدة فى حياة الكثير من النساء، حيث التغيرات الهرمونية والجسدية والتى بدورها تشكل حياة جديدة لهن.

وتحتاج المرأة إلى استهلاك القليل من الفيتامين عن المعتاد، لأنه في هذا العمر، تدخل المرأة ببطء في سن اليأس.

وتشير الدراسات إلى أن معظم النساء يميلون إلى التغاضي عن صحتهن، مثل تخطي وجبات الطعام، وعدم تناول التغذية السليمة وما إلى ذلك.

وتلعب الفيتامينات والمغذيات دورًا رئيسيًا في تحسين صحتك العامة والحفاظ عليها، خاصة بعد بلوغ سن الأربعين، فمن المحتمل أن جسمك لا يعمل بنفس الطريقة في سن الأربعين فما فوق كما كان في العشرين.

إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت ولديك آلام في المفاصل، فقد يكون الوقت قد حان لزيادة استهلاكك من الفيتامينات، ففى هذا التقرير نقدم الفيتامينات التى تحتاجها النساء فوق سن الاربعين.

◄ فيتامين B12

يمكنك البدء في الحصول على فيتامين ب 12 من المكملات الغذائية أو الفيتامينات المتعددة، وفيتامين B12 شرط اليومي للنساء فوق سن الاربعين.

يمكنك الحصول علية من لحوم البقر، الكبدة، الدجاج، بالإضافة الى سمك السلمون والتونة، والحليب والبيض.

◄ فيتامين د

يلعب الفيتامين القابل للذوبان في الدهون دورًا رئيسيًا في امتصاص الكالسيوم في العظام، حيث يساهم فى الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب والتصلب المتعدد وسرطان الثدي.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين د، الأسماك الماكريل والسلمون والتونة والجمبري، الفطر الحليب والزبدة والزبادي.

◄ الكالسيوم

يوصف بأنه المعدن الوحيد الضروري لصحة عظامك، خاصة مع تقدمك في العمر، حيث يلعب الكالسيوم دورًا رئيسيًا في تحسين صحتك العامة أيضًا.

ويعد المعدن ضروريًا لنمو عظام جديدة والحفاظ على قوة عظامك وعمل قلبك وعضلاتك وأعصابك بشكل صحيح وتعزيز تخثر الدم بشكل سليم.

تتمثل مصادر الغذاء من الكالسيوم، الحليب والجبن، الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ اللفت، البازلاء والفاصوليا.

◄ الحديد

ينتشر فقر الدم لدى النساء أكثر من الرجال، بينما يحتاج الرجال إلى حوالي 8 ملج من الحديد في نظامهم الغذائي اليومي، تحتاج النساء ما يصل إلى 18 ملج، خاصة النساء فوق سن الأربعين.

وتتمثل مصادر الحديد فى اللحوم الحمراء والدواجن، المأكولات البحرية، الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل السبانخ الفاكهة المجففة مثل الزبيب والمشمش.

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