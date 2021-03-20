«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأي العام

تفاصيل جديدة كشفتها تحقيقات النيابة في جريمة «سفاحة الطالبية» المتهمة بقتل سيدة وإلقاء جثتها خلف السور الجانبي بالطريق الدائري بالطالبية عقب ارتباطها بصديقة لها وارتباط زوجيهما بعلاقة صداقة نشأت بينها وبين زوج صديقتها علاقة عاطفية تطورت لآثمة مستغلين لقاءاتهم المستمرة.وأضافت التحقيقات أن المتهمة ارتبطت بزوج صديقتها بعلاقة غير شرعية منذ ٥ سنوات حتى اتفقا سويا على تخلصها من زوجها وتخلصه هو من زوجته ليتمكنا من الزواج والعيش سويا.التفاصيل- قتلت صديقتها بتكسير رأسها بحجر وألقت بجثتها خلف السور الجانبي بالطريق الدائري بالطالبية- قتلت زوجها العام الماضي بالسم في مشروب قدمته له- تم اكتشاف الجريمة بعد قتل صديقتها وتفريغ الكاميرات دلت عليها- اعترفت بعلاقة غير شرعية بزوج صديقتها واتفقا على تخلصها من زوجها وتخلصه هو من زوجته ليتمكنا من الزواج والعيش سويا- نفذت جريمة قتل زوجها وعشيقها تماطل في تنفيذ قتل زوجته فقررت المتهمة تنفيذها انتقاما منه فاستدرجت صديقتها لشقة بالطالبية- أمرت النيابة بحبسها وعشيقها ٤ أيام على ذمة التحقيقات.