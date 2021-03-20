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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام»: استعادة طابا يؤكد أن مصر يحميها جيش عظيم

السبت 20/مارس/2021 - 06:02 م
كرم جبر
كرم جبر
إسلام نصير
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أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدكتور مفيد شهاب كان أحد الأساتذة الذين درّسوا له فى كلية الحقوق، لافتًا إلى أن الندوة التى نظمتها محافظة جنوب سيناء تحت عنوان: "ملحمة طابا فى جوانبها السياسية والتاريخية والقانونية" تعطى علامة مهمة على أن أرض مصر هى سر الإلهام يدافع عنها شعب عظيم.

أضاف جبر، خلال كلمة له في الندوة التى نظمتها محافظة جنوب سيناء، أن الإلهام هو السبب فى وصول القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر لأفكار وحلول إبداعية، وكذلك كان السبب فى تضحيتهم بأرواحهم فداءًا لهذا الوطن، موضحًا أن الاحتفال بعودة طابا يؤكد أن مصر يحميها جيش عظيم تنشق عنه الأرض فى مختلف التحديات، ويقف دائمًا خلف الوطن يدافع عنه.

تابع:"رأينا جميعا ما حدث بعد 2011 عندما استطاع الجيش أن يسترد الوطن من أيدى وبراثن الجماعات الظلامية فى وقت خططت كانت شعار تلك الجماعات، إذا أردت أن تهدم وطنًا فأهدم الجيش، من شرم الشيخ وخلال الاحتفالات بعودة طابا إلى مصر، نرسل رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد السلام والأمان وأن الله يحميها، ومعركة استعادة طابا كانت معركة إبداع وإلهام فالمفاوض المصرى بشكل علمى كان وراءه مفاوض مصرى يحمل السلاح للدفاع عن الوطن وأستعاده أخر شبر بها".

استطرد أن الشعب المصرى لم يذق الراحة إلا بعد استرداد أخر شبر من أرضه: "فالمصريون لا يفرطون فى أى شبر من أرضهم كونها عرضهم وشرفهم، وأتذكر حينما تم تعديل الدستور أثناء عام الإخوان ليسمح لرئيس الجمهورية بأن يجرى تعديلات على الحدود وقتها هب الجيش المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك، واتخذ قرارًا بعدم تملك الأراضى فى سيناء إلا للمصريين فقط، واستطاع أن يبطل مخططات دول عديدة للحصول على أرض مصر تحت مسمى مشروع النهضة الإخواني".

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