محمد أنور يشكر تامر مرسي على استقبال عرض «إسعاف يونس»

وجه الفنان محمد أنور، الشكر إلى صناع مسلسل "إسعاف يونس"، والذي يعرض على منصة "واتش إت".وقال أنور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عايز أشكركم من كل قلبي على استقبالكم الكبير لمسلسل #إسعاف_يونس على منصة واتش ات او قناة cbc".وأضاف: "عايز أشكر كل فريق عمل مسلسل إسعاف يونس وعلى رأسهم المخرج الكبير معتز التوني وكل زمايلي الممثلين وكل النجوم ضيوف الشرف اللي شرفونا".واختتم: "عايز أشكر كمان كل فريق عمل واتش إت وكل فريق عمل قناة Cbc وكل القائمين على شركة سينرجي الأستاذ حسام شوقي والمنتج تامر مرسي.. انتظرونا إن شاء الله في الجزء الثاني من مسلسل #إسعاف_يونس".