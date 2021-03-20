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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيادة السودانية: الجيش يعمل على حماية المرحلة الانتقالية

السبت 20/مارس/2021 - 05:37 م
البرهان
البرهان
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لا ترغب في الانقلاب وتغيير الحكومة، وأنها تعمل على حماية المرحلة الانتقالية وصولا إلى مرحلة الانتخابات.
وقال البرهان، خلال مخاطبته وداع قوات "درع الصحراء" من قوات الدعم السريع، السبت إن قوات الدعم السريع قدمت نماذج تحتذى لخدمة المواطنين والشعب السوداني، موضحا أنها عملت منذ إنشائها لصالح الشعب السوداني وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار.
وأضاف الفريق أول ركن البرهان، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، قام بأدوار كبيرة "لا ينكرها إلا مكابر"، مؤكدا أن قوات الدعم السريع جزء أصيل من القوات المسلحة وستبقى جزءًا منها.
وأكد أن قوات الدعم السريع ساهمت بفاعلية وقامت بدور وطني في حماية السودان وأداء واجباتها ومهامها الوطنية.
وقال رئيس مجلس السيادة: "نجدد الثقة في قوات الدعم السريع ونقدر ما تقوم به، وسنبني السودان والدعم السريع سيكون جزءًا من بناء السودان"، معربا عن ثقته في توفير الأمن والطمأنينة للمواطن السوداني.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، جاهزية قوات الدعم السريع لأي مهام تطلبها الحكومة الانتقالية، مشددا على أن القوات جاهزة لتغطية الفجوة الأمنية في دارفور بخروج قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في "يوناميد".
وأوضح أن كافة القوات النظامية تعمل بتنسيق تام بين وحداتها، لافتا إلى أن "القوات النظامية على قلب رجل واحد وتعمل بتنسيق جيد".

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