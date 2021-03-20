كندا: إعطاء 3.68 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

قامت السلطات الصحية الكندية بإعطاء 68ر3 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19"، حتى الآن، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة "جونز هوبكنز".ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بنحو 125 ألفا و725 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، سيستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح يتكون من جرعتين عاما وشهرين.وبدأت التطعيمات منذ حوالي 13 أسبوعا في البلاد.من جهة أخرى، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 932 ألفا و515 حالة، فضلا عن 22 ألفا و605 حالات وفاة.ويشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعد تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.