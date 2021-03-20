«أبو ليمون» يتابع تطوير كوبري عمر أفندي والأعمال بحي غرب والعزبة الغربية

تابع ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ميدانيًا آخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى عمر أفندي بشبين الكوم ووجه بتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت للارتقاء بالمظهر العام للكوبرى وإضفاء مظهرًا حضاريًا وجماليًا للمدينة، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام والمستشار الهندسي للمحافظة ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.كما شملت الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف شارع جمال عبدالناصر بنطاق حي غرب شبين الكوم ( المسافة ما بين المستشفى التعليمي وكلية الهندسة ) ووجه المحافظ بعمل مظلات جديدة بطول الشارع لخدمة المواطنين، وكذا تطوير الأرصفة من على جانبي الشارع وتزويد الشارع بأعمدة إنارة ديكورية جديدة، مشددًا بضرورة عمل قاعدة عزل مصنوعة من GRP لكافة الأعمدة الكهربائية حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين، كما وجه القائمين على الأعمال ببذل مزيد من الجهد وتكثيف الأعمال بالورديات المسائية لتسهيل الحركة المرورية أمام المارة وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.هذا وقد تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بشارع ياسين عبدالغفار " تركيب بلدورات وإنترلوك " واطلع على الأكشاك النموذجية الحضارية الجديدة كبديل عن الأكشاك العشوائية بذات الشارع والتي تم توفيرها بالمجان من خلال المشاركة المجتمعية للمواطنين، موجهًا برفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالشارع وتطويرها بالنجيل الصناعى، فيما تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب بلدورات بشارع دبي الرئيسي ومتفرعاته ( دبي 1، دبي 2) بحي غرب، وحرص المحافظ على تفقد تصميم نموذج بلاعات مياة الأمطار بشارع دبى 2، كما تابع أعمال التطوير بشارع كليوباترا، ورفع كفاءة شوارع تقاطع منطقة المرور القديم بشبين الكوم، ووجه المحافظ رئيس حى غرب بإزالة كافة الإشغالات التي تعوق أعمال الرصف بالشوارع.وفى ذات السياق وتأكيدا على الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها، تابع محافظ المنوفية مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بالعزبة الغربية وقبلي بحي غرب شبين الكوم، تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات العامة، وتفقد المحافظ أعمال تركيب البلدورات ورفع كفاءة شارع فتحي الغريب، وشاهد المحافظ عرض تقديمي لأعمال تنفيذ مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بالعزبة الغربية والذي يتضمن تطوير 85 شارع بالعزبة وهم 4 شوارع رئيسية ( دنشواي، إمتداد ترعة أبو عجوة، إمتداد شبراباص، استكمال طريق الماي الجديد من نفق البساتين) بالاضافة الي 28 شارع بلاط اسمنتي متداخل ( إنترلوك سداسي ) وكذا 29 شارع أسفلت، كما يتضمن المشروع تطوير 24 شارع بقبلي ويتضمن 2 شارع رئيسي ( الطريق الدائري من شارع جمال عبد الناصر حتي طريق الماي، الجلاء القبلي ) بالاضافة الي 8 شوارع بلاط اسمنتي متداخل ( إنترلوك سداسي ) وكذا 14 شارع أسفلت، ووجه المحافظ بضرورة بذل المزيد من الجهد لسرعة نهو الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، كما وجه المحافظ بسرعة نهو اعمال توصيل المرافق بشارع فوزي شعير بالعزبة الغربية تمهيدًا لرصفه استجابة لأهالي المنطقة.كما تضمن العرض التقديمي نموذج لمشروع تطوير وتوسعة شارع غزل شبين الكوم، ووجه المحافظ الشركة المنفذة بالبدء في تنفيذ تطوير شارع الغزل بالتوازي مع تطوير المناطق الغير مخططة بحي غرب.تأتى تلك الجولة في إطار سلسلة جوالات محافظ المنوفية المستمرة لمتابعة كافة الأعمال التي تتم على أرض الواقع بمراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع.