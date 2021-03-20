تحرير محاضر للمقاهي بسبب الشيشة في الأقصر

مر العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال الأقصر، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، على قرية العشى وتم ضبط 3 شيش وغلق المقهى وعمل محضر لصاحبه، و5 محاضر كمامة، و4 محاضر عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة الدائمة لمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضبط كافة المخالفات على مستوى كافة القرى.كما تم المرور على محطات رفع الصرف الصحي بالمركز والاطمئنان على سير العمل فى المحطات، وفى السياق نفسه تم اليوم البدء فى أعمال تمهيد طريق طراد النيل الأقصر العشى للبدء فى رصفه.