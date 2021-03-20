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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

قبل ظهور النتيجة.. درجات النجاح لطلاب الصف الاول الثانوي 2021

السبت 20/مارس/2021 - 06:04 م
الاول الثانوي
الاول الثانوي
شيماء حسين
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يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا محرك البحث العالمي جوجل درجات النجاح لطلاب الصف الأول الثانوي 2021، وذلك قبل أيام قليلة من ظهورها بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير درجات النجاح لكل مادة دراسية و موعد ظهور النتيجة وكيفية الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب.

قبل ظهور النتيجة.. درجات النجاح لطلاب الصف الأول الثانوي 2021

يسعى أولياء أمور طلاب الصف أول الثانوي لمعرفة درجات النجاح في كل مادة دراسية تم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بها للعام الدراسي الحالي ( 2020 _ 2021)، حيث جاءت توزيعة درجات امتحان مادة اللغة العربية من 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة فيما تكون توزيعة الدرجات للمادة الأجنبية الأولى من 40 درجة ودرجة النجاح من 20 و المادة الأجنبية الثانية من 30 ودرجة النجاح من 15 فيما عقدت امتحانات كلا من ( الجغرافيا والتاريخ والفلسفة والمنطق والفيزياء والكيمياء والاحياء) من 20 ودرجة النجاح من 10 وبذلك يصبح المجموع الكلي للمواد الدراسية من 280 ودرجة النجاح من 140.

رابط الحصول على نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي

يمكن لأولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي الحصول على نتيجة أبنائهم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا) دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس لمعرفة النتيجة وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين دون جهد أو بذل وقت خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يقضي على الخلايا المناعية في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية عقب تدمير الأجهزة الحيوية في الجسم بالكامل.

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رابط الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي

خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي

يبحث أولياء الأمور قبل ظهور النتيجة.. درجات النجاح لطلاب الصف الاول الثانوي 2021 ورابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة حيث يمكن الحصول عليها بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع نتائج طلاب الثانوية العامة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب

اختيار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والادارة التعليمية والمحافظة

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على كلمة الاستعلام عن النتيجة

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