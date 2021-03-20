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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نصائح للمزراعين لحماية المحاصيل في ظل التغيرات المناخية

السبت 20/مارس/2021 - 03:04 م
المحاصيل
المحاصيل
عبدالناصرمحمد
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أصدرت لجنة متابعة التغيرات المناخية وتأثيرها علي الأنشطة الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرا بشأن التوصيات الفنية اللزامة لمزارعي القمح المبكر فى مرحلة ما بعد الطور العجيني وهي مرحلة حساسة جدا لأي ارتفاع فى الحرارة بسبب زيادة البخر والنتح من السنابل وعدم توازنها مع الامتصاص وبالتالي فمن المهم تعرض المساحات المنزرعة إلي رطوبة ارضية كافية تحت النباتات وإضافة نترات بوتاسيوم وعالي ماغنسيوم مع الري مع الوضع فى الاعتبار تعرض بعض الزراعات للرياح على المناطق المذكورة.

وطالب التقرير، مزارعي البصل بتكثيف الرش بمركبات التحجيم مثل سترات البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم والكالسيوم بورون والبورون 11-14% ومادة مبيوكوات كلوريد 25% بالمعدلات المذكورة في توصيات وزارة الزراعة، مطالبا مزارعي الفاصوليا الصيفي بضرورة الرش ضد «المن والتربس» لمواجهة زيادتها بسبب الجو المتذبذب المتقلب ولازم حقن مبيدات اعفان الجذور مع أقرب رية (مون كت 400 جم + 500 جم توبسين ).

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