التفاصيل الكاملة للدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تقام الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وبدعم من وزارت الثقافة والسياحة والخارجية والشباب.الدورة العاشرة تنطلق يوم 26 مارس من معبد الكرنك ويختتم المهرجان فعالياته يوم 1 ابريل، وتحمل تلك الدورة اسم الفنانة الراحلة مديحة يسري بمناسبة مرور مائة عام على ميلادها، تحت شعار "عشر سنوات من الخيال" لتحتفي بالخيال والابداع من انحاء القارة والذي احتضنه المهرجان على مدار العقد الماضي.وتهدي إدارة المهرجان الدورة للراحلين، الفنان المصري محمود المليجي، والنجم الراحل محمود ياسين، والسينمائي والروائي المغربي نور الدين الصايل والممثل السوداني الهادي الصديق.كما يعلن المهرجان عن تكريم المخرج المالي الكبير شيخ عمر سيسكو والذي من بين أفلامه الشهيرة، "جويمبا" (الطاغية)، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي وجائزة "الحصان الأسود" من مهرجان "فيسباكو"، و"سفر التكوين" الذي فاز أيضًا بجائزة الحصان الأسود من مهرجان "فيسباكو". في عام 2000، أخرج "باتو"، الذي فاز بجائزة RFI في فيسباكو 2001. "سيسوكو" سياسي محترف أيضًا حيث شغل منصبي وزير الثقافة ووزير التربية والتعليم في مالي.كما يتم تكريم الممثل المغربي القدير عز العرب الكغاط وهو ممثل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني مغربي حظى على عدة تكريمات منها في مهرجان الدار البيضاء الدولي، ومهرجان تيسة للفيلم القصير الأسيوي المغاربي في المنتدى الوطني لسينما الهواة. عز العرب الكغاط هو شقيق المسرحي الكبير الراحل الدكتور محمد الكغاط، ويعتبر واحدا من الممثلين المغاربة الكبار الذين أبانوا في أعمالهم المختلفة عن تمكن ملحوظ من تقنيات التشخيص المسرحي والسينمائي والتلفزيوني.كما سيتم تكريم الممثل المصري القدير محيي اسماعيل والذي عمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر، وتم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي.ذلك إلى جانب تكريم الفنانة التونسية الكبيرة هند صبري والمخرج المصري المخضرم علي عبد الخالق والفنان المصري القدير سمير صبري والذي سبق الإعلان عنه.ويعرض خلال فعاليات المهرجان لهذا العام أكثر من خمسين فيلما من مختلف انحاء القارة الافريقية في مختلف أقسام المهرجان من المسابقات الأربعة الرسمية والقسم الرسمي خارج المسابقة والأقسام الموازية. وسيكون فيلم افتتاح الدورة هو "هذه ليست جنازة، هذة قيامة" والمشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.مهرجان الأقصر للسينما الافريقية يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وتتكون من المخرج المالي "سليمان سيسيه"، المخرج المالي المكرم بهذه الدورة "شيخ عمر سيسكو"، والمخرجة المصرية "كاملة أبو ذكري".ويتنافس في المسابقة ثمانية أفلام:1. للإيجار - اسلام بلال – مصر2. مكيف هواء - فراديك – أنجولا3. دوجا، نابشي الموتى - عبد الله داو وهيرفي ايريك لينجاني – بوركينا فاسو4. زنقة كونطاكت – اسماعيل العراقي – المغرب5. المزارعة - ديزموند أوفبياجيل – نيجيريا6. يوميات الصياد - إينه جونسكوت – الكاميرون7. جرانما ١٩ وسر السوفيتي - جواو ريبيرو – موزمبيق8. هذه ليست جنازة، هذة قيامة - ليموهانج جريمايا موسيسي - مملكة ليسوتومهرجان الأقصر للسينما الافريقية يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة وتتكون من المخرج المغربي "اسماعيل فروخي"، والمخرج السوداني "حجوج كوكا" والمنتج المصري "صفي الدين محمود"، ويتنافس في المسابقة ثمانية أفلام:1. بعد العبور - جويل أكافو – بوركينا فاسو2. امغار – بوشعيب المسعودي – المغرب3. مع التيار نحو كينشاسا – ديودو حمادي – الكونغو4. فاريترا - توفونياينا راسوانافو ولاك رزاناجاونا – مدغشقر5. نفوذ - ريتشارد بوبلاك وديانا نيل – جنوب افريقيا6. لا تحكوا لنا المزيد من القصص - فرحات موحالي وكارول فيليو موحالي – الجزائر7. الخطاب - كريستوفر كينج ومايا لكيو - كينيا8. قلبان متحابان، حتى يفرقنا الموت - توماس موزيروا – زيمبابويمهرجان الأقصر للسينما الافريقية يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتتكون من المخرج البوركيني " سلام زامباليجري"، المنتج السوداني "طلال عفيفي"، والمونتيرة المصرية "هبة عثمان". ويتنافس بها ثلاثة عشر فيلما منهم فيلما بالقائمة القصيرة للأوسكار لهذا العام:1. 600 كيلو – محمد صلاح – مصر2. معتقدات حمقاء - هيوت ادماسو جيطانيه – اثيوبيا3. تحقيق تقدم - إنيس جيريهيروي – رواندا4. كحل باهت – شيماء طلبة – مصر5. آثار أقدام - عمران حامديلاي - جنوب أفريقيا6. إلى اللقاء - أنطوني نتي – غانا (القائمة القصيرة للأوسكار)7. موعد حياة – عمرو البهيدي – مصر8. هذه رقصتي فأسمعوا - علياء سر الختم – السودان9. الماندة - هيفل بن يوسف – تونس10. شفت مسائي – كريم شعبان – مصر11. سنوات الأوهام - سليمان جريم وعمر عمرون – الجزائر12. مداد أخير – يزيد القادري – المغرب13. أنتِ - اليزابيث ليمو – توجومهرجان الأقصر للسينما الافريقية يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدياسبورا (الشتات) والتي تم استحداثها في الدورة السابقة، وتتكون من والمخرج النيجيري "كانلي افولايان"، والممثل الهاييتي العالمي "جيمي جون-لوي" والذي تم تكريمه في الدورة السابقة، والمخرج المصري "مجدي أحمد علي"، ويتنافس بالمسابقة ثمانية أفلام:1. أن تكون صاحب بشرة سمراء - إينيس جونسون-سباين – ألمانيا2. وداعًا أيها الحب - إكوا مسانجي – الولايات المتحدة الأمريكية3. السيدة (ف) - كريس فان دير فورم – نيجيراهولندا4. سجن للتربح - آيليس فان فيلزين وفيمكي فان فيلزين – هولندا5. توقف عن تصويرنا - جوريس بوستيما – هولندا6. تيلو كوتو: تحت الشمس - صوفي باشولييه وفاليري مالك – فرنسا7. ثورة - ويلكيت بونجوي – ألمانيا البرتغال8. زاهو زاي – جيورج تيلر وميفا رانايفوجاونا – النمسا فرنسا مدغشقرأما لجنة تحكيم النقاد الدولية ( فيبريسي ) فتتكون من:الناقدة بلاجي انجونانا" من الكاميرون "الناقد أحمد شوقي " من مصر "الناقدة إيلينا روباشفسكا من اوركرانيا "تعود هذا العام الورشة الدولية لصناعة الفيلم المستقل والتي أخرجت أجيال من صناع السينما الأفارقة الشباب الذين شاركوا في المهرجانات الدولية الكبرى كما حازوا منها على جوائز عالمية، ويقود الورشة هذا العام المخرج المصري المتميز سعد هنداوي صاحب رصيد كبير من الأعمال السينمائية والتلفيزيونية، كما شغل منصب المدير الفني لمسابقة سينما الغد الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لثلاث دورات، كما عمل كمستشار ومبرمج لمهرجان دبي السينمائي الدولي ومستشار لمهرجان "كليرمون فيران الدولي" بفرنسا، ومستشار ومبرمج للفيلم القصير بمهرجان لوكارنو بسويسرا.وقد وقع الإختيار على عشرة مشاركين بالورشة لهذا العام:1. دنيس ونجوهي - كينيا2. ايسثر بيوكس - نامنيبيا3. وجدان خالد - المغرب4. الكس جوزيف - جنوب السودان5. دنيس فاليري – رواندا6. محمد زبيداي – السودان7. ابرام هاني وهبة - مصر8. احمد محمد سمير محمد - مصر9. محمد علي رضا - مصر10. حسين زياد توفيق - مصر11. انور مصطفى انور - مصريحتفل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بذكرى مرور مائتي عام على ميلاد الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي بعرض اثنين من الأفلام المصرية المقتبسة عن رواياته وهي "الإخوة الأعداء" و"الشياطين".كما يحتفي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة هذا العام بالفن الثامن الذي أضافه المجتمع الأوروبي للفنون السبعة السابقة، حيث يستضيف نجوم الساحرة المستديرة، حيث يمزج بين فن السينما وفن كرة القدم وسيقوم من خلاله بتكريم نجوم وعظماء فن كرة قدم من أبناء القارة السمراء من خلال برنامج 1010، كما يعرض فيلمان في برنامج موازي عن كرة القدم وهما "روجيه ميلا الأسطورة" من الكاميرون و"الزمهلاوية" من مصر.يعرض مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بقسم البانوراما المصرية خمسة أفلام من أبرز إنتاجات السينما المصرية في العام الماضي:الصندوق الأسود - إخراج محمود كامل - بطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر.الغسالة - إخراج عصام عبد الحميد - بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد.حظر تجول - إخراج أمير رمسيس - بطولة الهام شاهين، أمينة خليل.قابل للكسر - إخراج أحمد رشوان - بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، خالد خطاب.