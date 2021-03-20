«حماس»: سنمضى لإنجاح مسار الانتخابات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم السبت، سنمضي لإنجاح مسار الانتخابات التي يجب أن تجري بالقدس وبمشاركة أهلها ترشيحا وانتخابا.وكانت لجنة الانتخابات المركزية فى فلسطين، أعلنت فى وقت سابق من اليوم، بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، حتى مساء يوم 31 من الشهر الجاري، وتشمل أيام العطل الرسمية، وذلك في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، والمقر الإقليمي في مدينة غزة.وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16، ولا يزيد عن 132 مرشحا، مؤكدة على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة ومن خلال مكاتب المناطق الانتخابية بالمحافظات الفلسطينية، ومن خلال موقع اللجنة الإلكتروني.