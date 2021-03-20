موسكو تدين الهجوم الحوثى على مصفاة الرياض

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بشدة، هجوم الحوثيين بطائرات مسيّرة على مصفاة لتكرير البترول في الرياض، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وفقا لقناة «العربية».وأكدت الخارجية أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المملكة وشعبها، وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.