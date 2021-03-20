مقتل عنصر من «قسد» في انفجار عبوة ناسفة بريف الحسكة

لقى عنصر من عناصر "قسد" مصرعه جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة خاصة بقسد بريف الحسكة الجنوبي.وأفادت مصادر أهلية، اليوم السبت، بأن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تقل عناصر من قسد على طريق الخرافي الواصل بين ريفي الحسكة الجنوبي ودير الزور الشمالي، مما أدى إلى مقتل عنصر منها ووقوع أضرار بالسيارة، وفقا لوكالة "سانا" السورية.ولقى، الأسبوع الماضى، 4 من قسد وأصيب آخرون في هجمات استهدفت نقاطهم وآلياتهم قرب مطار الطبقة بريف الرقة، وفي بلدة حوايج بريف دير الزور، وعلى طريق قرية الدشيشة في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.