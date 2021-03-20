نيبال تصدر ترخيصا بالاستخدام الطارئ للقاح كوفاكسين الهندي

أصدرت هيئة تنظيم الأدوية في نيبال إذنا بالاستخدام الطارئ للقاح "كوفاكسين" الهندي المضاد لفيروس كورونا المستجد؛ لتصبح بذلك ثالث دولة توافق على الاستخدام المشروط للقاح.وأفادت وسائل إعلام محلية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم السبت - بأن اللجنة الاستشارية للدواء التابعة لقسم إعطاء الأدوية في نيبال قررت خلال اجتماع لها إصدار ترخيص الاستخدام الطارئ والمشروط للقاح "كوفاكسين" المطور محليا في الهند من قبل شركة (بهارات بيوتك) للتكنولوجيا الحيوية.كانت الهند قد منحت ترخيصا بالاستخدام الطارئ للقاح كوفاكسين، الذي أظهر فاعلية أولية بنسبة 81% خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الهند، في يناير الماضي. كما أعطت زيمبابوي الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح في وقت سابق من الشهر الجاري؛ لتصبح بذلك نيبال ثالث دولة تجيز استخدامه.وقدمت (بهارات بيوتك) طلبا للحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاحها في نيبال في الـ13 من يناير الماضي. وأجازت نيبال أولا، من بين 3 طلبات مقدمة، استخدام لقاح (أوكسفورد-استرازينيكا) في 15 من يناير الماضي، ثم منحت ترخيصا في 17 من فبراير الماضي بالاستخدام الطارئ للقاح (BBIBP-CorV) المطور من قبل شركة (سينوفارم) الصينية.يشار إلى أن نيبال سجلت 275 ألفا و750 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و3 آلاف و16 حالة وفاة حتى الآن؛ وفقا للبيانات الحكومية.