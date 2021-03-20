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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

6 أكتوبر تستقبل وفد من «مياه البحر الأحمر» والمعمل المرجعي لتبادل الخبرات

السبت 20/مارس/2021 - 11:56 ص
المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر
محمد إبراهيم
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قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم استقبال وفد من كيميائي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر والمعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة لزيارة محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بغرب مدينة ٦ أكتوبر لتبادل الخبرات، ونقل المعلومات التشغيلية من أكتوبر لتطبيقها في المحطة الجديدة بالبحر الأحمر.

وأضاف النجار في بيان لوزارة الاسكان اليوم، أن الوفد تفقد المحطة واطلع على تجارب التشغيل، وذلك في إطار تبادل الخبرات بين جهاز مدينة ٦ أكتوبر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، لا سيما العاملين بالمعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة.

وأوضح المهندس محمد أسامة، مدير إدارة الصرف الصناعي بجهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هذا التعاون يهدف إلى التعرف على أنظمة المعالجة والتشغيل بالمحطة والتجارب المعملية التي تتم على عينات مراحل المعالجة المختلفة، حيث قدم مسئولو المحطة شرحا وافيا لمراحل المعالجة.

وفى ختام الجولة، وجه كيميائيو شركة مياه البحر الأحمر، الشكر لمسئولي جهاز المدينة لإتاحة الفرصة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وأثنوا على جودة المياه المنتجة من المحطة ومدى توافقها مع الكود المصري ٥٠١٢٠١٥، لإعادة استخدام الصرف المعالج فى أغراض محددة.

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