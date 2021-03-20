رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إيران برا برا بيروت حرة حرة».. لبنانيون يتظاهرون ضد التدخل الخارجي

السبت 20/مارس/2021 - 11:33 ص
لبنانيون يتظاهرون
لبنانيون يتظاهرون
مروة عنبر
طباعة
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، منذ أمس الجمعة، مظاهرات احتجاجية ضد التدخلات الإيرانية فى لبنان، مرددين هتافات "إيران برا برا.. بيروت حرة حرة".

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من منطقة مار مخايل في العاصمة، قبالة مركز شركة الكهرباء، نحو منطقة رياض الصلح وسط بيروت، وهتف المحتجون ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها المسؤولية عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلوا إليه، ورفعوا صرخات تتهم المسؤولين والزعماء بالتسبب بالعنف والحرب الأهلية.

تأتى تلك المظاهرات كرد شعبى على زعيم حزب الله، حسن نصرالله، الذي حذر مساء الخميس الماضى في خطاب متلفز حول الأزمة الداخلية في البلاد، من تدهور الأمور وعودة الحرب الأهلية، وصاح المتظاهرون مرددين هتافات" أنتم الحرب الأهلية".

يذكر أن لبنان يعيش منذ أشهر على وقع أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة منذ عقود ويشكل الانهيار الاقتصادي أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١


الصور

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأربعاء.. التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة

اليابان: ارتفاع معدلات الانتحار بين أطفال المدارس بسبب كورونا

للسنة الثانية.. كورونا يلغى العرض العسكرى بمناسبة عيد ملكة بريطانيا

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين