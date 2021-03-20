«إيران برا برا بيروت حرة حرة».. لبنانيون يتظاهرون ضد التدخل الخارجي

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، منذ أمس الجمعة، مظاهرات احتجاجية ضد التدخلات الإيرانية فى لبنان، مرددين هتافات "إيران برا برا.. بيروت حرة حرة".وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من منطقة مار مخايل في العاصمة، قبالة مركز شركة الكهرباء، نحو منطقة رياض الصلح وسط بيروت، وهتف المحتجون ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها المسؤولية عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلوا إليه، ورفعوا صرخات تتهم المسؤولين والزعماء بالتسبب بالعنف والحرب الأهلية.تأتى تلك المظاهرات كرد شعبى على زعيم حزب الله، حسن نصرالله، الذي حذر مساء الخميس الماضى في خطاب متلفز حول الأزمة الداخلية في البلاد، من تدهور الأمور وعودة الحرب الأهلية، وصاح المتظاهرون مرددين هتافات" أنتم الحرب الأهلية".يذكر أن لبنان يعيش منذ أشهر على وقع أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة منذ عقود ويشكل الانهيار الاقتصادي أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.