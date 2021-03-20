سفير العراق بالقاهرة يُشارك في مؤتمر «العربي الإفريقي لمقاولي التشييد»

قال السفير العراقي في القاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية، أحمد الدليمي، إن العراق خرج من طور مكافحة الإرهاب وهو اليوم في طور البناء والتشييد، وخير دليل على ذلك هو وجود شركات المقاولات من مختلف الدول في المحافظات العراقية والتي باشرت العمل في ملف إعادة الإعمار.جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الملتقى العربي الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق ونائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل، ورئيس اتحاد مقاولين العرب علي فاخر السنافي، ورئيس اتحاد المقاولين باليمن، والمهندس هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.وأكد "الدليمي" أن العلاقات ما بين العراق والدول الشقيقة في أوجها، متابعًا: "نحن نطمح اليوم لأن يكون مستوى التعاون في مختلف المجالات من خلال التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، من خلال اللجان المشتركة والاتحادات الاقتصادية، والذي نُراهن على أن يمتد لباقي الدول العربية".وحول الوضع الأمني في العراق، أوضح الدليمي أن العراق نجح بالفعل في قهر داعش وإرهابهم، وأصر على المواجهة التي خلفت أضرارًا في البنية التحتية، التي تتطلب اليوم إعادة إعمارها.وأعرب السفير الدليمي عن أمله في أن تكون للاتحادات والشركات الفرصة المناسبة للحصول على جانب من مشاريع إعادة الإعمار واستغلال التسهيلات الممنوحة لها، مشيرًا إلى وجود تسابق كبير من الشركات العالمية للعمل في العراق.