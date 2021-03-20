عرض «شنطة سفر» من «ورا كل باب» الليلة

تبدأ شبكة تليفزيون "الحياة" عرض ثالث حكايات مسلسلها الجديد "ورا كل باب" الليلة في تمام التاسعة مساءً، باسم "شنطة سفر" من بطولة الفنانة دينا، بعد نجاح أول حكايتين في العمل الجديد الأسبوعين الماضيين.الحكاية الجديدة من بطولة الفنانة دينا والفنان أحمد صيام، والفنان رمزي العدل، والفنانة الشابة منة عرفة، والعمل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض على الحياة من السبت إلى الأربعاء في تمام التاسعة بواقع حكاية من 5 حلقات كل أسبوع.والحكاية الجديدة انتهى المخرج محمد بكير من تصويرها خلال الأسبوع الماضي ودخل غرفة المونتاج، حيث قارب على إنهاء الحلقات الخمسة.وخلال الأسبوعين الماضيين حقق المسلسل الجديد نجاحا كبيرا من خلال عرض حكايتي "ما لناش إلا بعض" من بطولة النجمة صابرين، وحكاية "يوم من الأيام" بطولة النجم أحمد خليل.