عرض حكاية «قولي لأحمد» خامس حكايات «حلوة الدنيا سكر» الليلة

تعرض شبكة قنواتDMC في الثامنة من مساء اليوم، خامس حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد، وتحمل الحكاية الجديدة اسم "قولي لأحمد" ويشارك فى بطولتها عمر الشناوي، والفنان هشام إسماعيل، والفنانة حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبري، وچيلان علاء، ومروة الأزلي.وتقدم "الزاهد" في "قولي لأحمد" شخصية "مريم" وهي فتاة محجبة، حيث ظهرت هنا بالحجاب لأول مرة وتتوسط عمرو الشناوي وهشام إسماعيل.يذكر أن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى ٤٠ حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، منهم حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلاني.العمل من إخراج خالد الحلفاوى، وكتبه 8 مؤلفين، وإنتاج k media كريم أبوزكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي.