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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القومى للمرأة بالبحر الأحمر يوفّر بطاقات رقم قومى لألف سيدة بالمجان

السبت 20/مارس/2021 - 10:18 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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أعلنت نيرمين أبوسريع مقرر المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أن الفرع بصدد الإعداد لتوفير ألف استمارة رقم قومي للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرات "بالمجان" وذلك ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" التي ينفذها فرع المجلس بجميع مدن محافظ البحر الأحمر، وذلك مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت أبوسريع في بيان لها، أن المبادرة تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، والعمل على زيادة أعداد السيدات المطلوب استخراج بطاقات لهن، وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، وحرصًا على مساعدتهن فى إثبات وجودهن، وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.

وأوضحت مقررة الفرع، أن المجلس يوفّر الاستمارات بدون مقابل للسيدات، مشيدةً بالتعاون المثمر بين فرع المجلس وإدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، من خلال تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كل العقبات، بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كل حقوقها، سواء الرعاية الصحية والاجتماعية والسياسية.

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