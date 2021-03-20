تأجيل إطلاق الصاروخ «سويوز» الذي يحمل 38 قمرا اصطناعيا
السبت 20/مارس/2021 - 08:07 ص
أمينة ذكىطباعة
أفادت وسائل إعلام عربية اليوم السبت، بتأجيل إطلاق الصاروخ سويوز وعلى متنه 38 قمرا إصطناعيا بينها أقمار للسعودية والإمارات وتونس، دون توضيح أسباب التأجيل.
وكان من المفترض أن يوصل صاروخ "سويوز - 2.1 آ" الروسي اليوم السبت، 38 قمرا صناعيا من 18 بلدا إلى مدار الأرض.
وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في مدونته على قناة "تليجرام":إن خبراء المطار الفضائي لم يسجلوا أية ملاحظات تخص الحالة التقنية للصاروخ.
وكان من المفترض أن يوصل صاروخ "سويوز - 2.1 آ" الروسي اليوم السبت، 38 قمرا صناعيا من 18 بلدا إلى مدار الأرض.
وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في مدونته على قناة "تليجرام":إن خبراء المطار الفضائي لم يسجلوا أية ملاحظات تخص الحالة التقنية للصاروخ.