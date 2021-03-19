البابا تواضروس ينعى رحيل الفنان العالمى عادل نصيف

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الفنان العالمى عادل نصيف والذي رحل اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال البابا تواضروس الثاني في بيانه: ذاكرين له بكل الحب والتقدير مجهوداته المخلصة التى بذلها في خدمة الكنيسة من خلال أعماله الفنية المتميزة في الأيقونات القبطية ومشاركته فى المعارض العالمية في الفن المصري والفن القبطي الأصيل وكذلك مشاركته القيمة في مجلة الكرازة على مدار سنوات.