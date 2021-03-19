إصابة 8 أشخاص ف انقلاب سيارتين «سفارى» بمحمية وادى الحيتان

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارتي دفع رباعي بمحمية وادى الحيتان.أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ كلف المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، بتفقد الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان عليهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.وأضاف أن الحادث جاء نتيجة انقلاب سيارتي "سفاري" بمحمية وادى الحيتان ظهر اليوم، مما أسفر عن إصابة ٨ مواطنين، لافتًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الفيوم العام، وأبشواي، والجامعة.وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى خروج ٥ مصابين بعد تحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية اللازمة بمستشفى الجامعة، موضحًا أن الإصابات تنوعت ما بين كدمات وكسور متفرقة في الذراع والحوض وجروح قطعية متفرقة بالجسد، والحالة الصحية للمصابين مستقرة.