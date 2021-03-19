«المتحدة» تطلق برومو «ضد الكسر» لـ«نيللي كريم»

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي البرومو الأول لمسلسل ضد الكسر من بطولة نيللي كريم.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان القادم حصريا على شاشة سي بي سي.

وتواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مشاهد مسلسل "ضدد الكسر" الذي تخوض من خلاله سباق رمضان المقبل وتتعاون فيه مع شركة العدل جروب والمخرج أحمد خالد والمؤلف عمرو الدالي، وتقدم من خلاله قضية اجتماعية جديدة تسلط الضوء خلالها على المراة القوية.

وتتفرغ نيللي كريم بشكل كبير لهذا المسلسل حيث أوقفت تصوير كل ويشاركها بطولته كل من محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد ومصطفي درويش وهشام إسماعيل.