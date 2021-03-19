وفيات كورونا في أوروبا تكسر حاجز المليون

أظهر إحصاء وكالة «رويترز» الإخبارية، اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا تجاوز حاجز المليون.وسجلت أوروبا منذ ظهور الجائحة 37 مليونا و221978 حالة إصابة على الأقل، ومليون و62 وفاة وفقا لإحصاء "رويترز".وتمثل الوفيات بالمنطقة، التي تضم 51 دولة، نحو 35.5 في المئة من إجمالي الوفيات بالفيروس في العالم، و30.5 في المئة من مجموع الإصابات.وتضم المنطقة الأوروبية روسيا وبريطانيا والدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى.وقدم الاتحاد نحو 12 جرعة لقاح لكل مئة فرد متراجعا عن الولايات المتحدة التي سجلت زهاء 34 جرعة لكل مئة شخص وفقا لبيانات موقع "أور وورلد إن داتا".وتتقدم إسرائيل العالم في جهود التحصين بتسجيل 110 جرعات لكل مئة فرد. ويستلزم التحصين ببعض اللقاحات الحصول على جرعتين.