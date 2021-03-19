رئيس الهيئة البرلمانية للمصرى الديمقراطى يلتقى متضررى عمارات نصر الدين

عقد المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، لقاءًا مع متضرري عمارات نصر الدين لبحث آخر المستجدات، وتم الاستماع الى آراء السكان فيما يخص قرارات الإزالة والتعويضات.وقام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتواجد من قبل مركز الدعم البرلمانى والعديد من أعضاء أمانة الجيزة والعمرانية لمناقشة الحلول والمساهمة في وضع تصور لحلول الأزمة وكذلك آليات الأدوات البرلمانية لاستخدامها داخل المجلس لمخاطبة الجهات المسئولة.