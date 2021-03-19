جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب بـ3 ملايين جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الساعات والأقلام والميداليات الثمينة.ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم ٩١١ القادمة من دبي اشتبه مصطفى فاضل رئيس قسم اللجنة الجمركية الراكب م. ع. ح مصري الجنسية قادم من الإمارات يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة، قرر تكليف مصطفى عبد الفضيل مأمور التفتيش وهانى أبو طالب رئيس قسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ساعة يد فضية اللون مصنوعة من الذهب الأبيض وعدد من الأقلام والميداليات ماركة mont blanc وعدد من كروت الفيزا مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبة.وفى المحاولة الثانية وعلى رحلة الطائرة نفسها اشتبه مصطفى فاضل رئيس قسم اللجنة الجمركية فى الراكب ح. ح. م مصري الجنسية قادم من الإمارات، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.وبالعرض على حسين نائب مدير الإدارة، قرر تكليف وائل عيد مأمور الجمرك وخالد شعبان رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ساعة ذهبية اللون مصنوعة من الذهب وعدد من الاقلام والميداليات ماركة mont blanc وعدد من كروت الفيز مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وتقدر قيمة المضبوطات بما يزيد عن ٣ ملايين جنيه.فيما قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي برقمى ٤٠ و٤١ لسنة ٢٠٢١ بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.