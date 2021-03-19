يوم يفصل أحمد شاكر عبداللطيف عن الانتهاء من تصوير مشاهده في «الاختيار 2»

انتهي الفنان احمد شاكر عبداللطيف من تصوير أغلب مشاهده في مسلسل الاختيار 2 الذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.وقال شاكر عبداللطيف في تصريحات لجريدة "الدستور" اليوم الجمعة، أنه يتبقي له يوم واحد تصوير فقط منتظرا المخرج بيتر ميمي لبدء تنفيذه معبرا عن سعادته بالتواجد ضمن كوكبة الفنانين المشاركين في الاختيار الجزء الثاني.ومسلسل الاختيار الجزء الثاني بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان احمد مكي وآخرون، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف وهو من إخراج بيتر ميمي ومن تأليف هاني سرحان عن قصص حقيقية ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.