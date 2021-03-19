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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية للانتقال للصف الأعلى

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:03 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حالة تعذر عقد امتحان الترم الثانى لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لن يتم احتساب درجات امتحان الترم الاول لتقييم طلاب بالشهادة الإعدادية.

كانت الوزارة حددت ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الصف الثالث الإعدادي، على أن يعقد امتحان تكميلي للطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول في الحالات التالية:

- إذا تغيب عن امتحان الفصل الدراسي الأول.
- إذا لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول.
- إذا حصل على نسبة 50% فأكثر في الورقة الامتحانية التي أدى فيها الامتحان في الفصل الدراسي الأول ولم يحصل على 25% فأكثر في مادة.

ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية طبقًا لجدول كل مديرية تعليمية على حدى.

وحددت الوزارة، مواعيد الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية:

يُعقد امتحان مادتي اللغة العربية والرياضيات يوم الأحد الموافق ١١ أبريل ٢٠٢١ في مواعيد مختلفة.

كما يُعقد امتحان مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١ في مواعيد مختلفة.

وفيما يخص الفصل الدراسي الثاني، قررت الوزارة عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة وكنترولات على مستوى الجمهورية، وفق الإجراءات المتبعة لمدير المديرية اتخاذ القرارات المناسبة التي بشأنها قبول حالات الاعتذارات القهرية لطلاب الشهادة الاعدادية سواء لطلاب المدارس الرسمية أو المدارس الدولية الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحانات التكميلية وسيتم عقد امتحان مجمع على مستوى المديرية لهؤلاء الطلاب كبديل قبل موعد امتحان الفصل الدراسي الثاني.

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