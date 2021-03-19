إنجاز 90% من مجمع الخدمات بقرية البرجاية بالمنيا ورفع 15 طن مخلفات

أكد رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز ومدينة المنيا، أنه تم الإنتهاء من إنجاز 90 % من أعمال بناء مجمع الخدمات بالقرية والذي يضم العديد من المصالح الحكومية، بالإضافة إلى بدء أعمال الحفر وتركيب مواسير الصرف الصحي بشوارع قرية زهرة التابعة للوحدة المحلية ورفع 15 طن مخلفات وقمامة بقري دماريس والبرجاية.قال عماد محمود رئيس قرية البرجاية أعمال، إن أعمال مد شبكة الصرف الصحى بقرية زهرة التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية، تواصلت حيث تم حفر الشوارع الداخلية ووضع مواسير الصرف الصحى بها، فى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة للتيسير عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.وأكد استمرار سير العمل بمجمع الخدمات بقرية زهرة، حيث تم الانتهاء من إنجاز 90 % من المشروع وسيتم تشغيله قريبا لخدمة المواطنين بالقرية والقرى المجاورة حيث يتكون المجمع من مكتب بريد ونقطة شرطة ومكتب للشئون الاجتماعية وسيقوم بتخفيف العبء على المواطنين، كما واصل قسم البيئة جهوده المبذولة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، حيث تم رفع ما يقرب من 15 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من دماريس والبرجاية وشارع مصر، مشيرا إلى هذه الأعمال تأتى تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات التى تخدم المواطنين والتأكد من الانتهاء منها فى الوقت المحدد لها وإزالة المشاكل التى تعيق التنفيذ.