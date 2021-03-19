رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤولون: أمريكا طلبت من سويسرا المساعدة في تعقب قرصان إلكتروني بلوسرن

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:17 م
قرصان إلكتروني
قرصان إلكتروني
وكالات
طباعة
قال مسؤولون سويسريون إن السلطات الأمريكية طلبت المساعدة فى البحث عن شاب 21 عاما مقيم بسويسرا متهم بقرصنة بيانات حساسة من أجهزة كومبيوتر تابعة للشركات الأمريكية.

وتشمل التهم الموجهة إلى القرصان المزعوم، سرقة الهوية وإلحاق الضرر بالشركات والوكالات، وفقا لشكوى تم نشرها أمس الخميس في الولايات المتحدة.

وأكد المسؤولون السويسريون أنه تم إجراء عملية تفتيش في لوسرن في 12 مارس، ولم يتم نشر أي معلومات بشأن وضع المشتبه به، وعرض موقع إلكتروني مرتبط بالقرصان المزعوم صورا مأخوذة من كاميرات أمنية تديرها شركة أمريكية تظهر مشاهد من سجون ومراكز شرطة ومدارس، وبيانات أيضا من شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "إنتل"، وفقا لتقرير على بوابة "نيتزفوخه" الأخبارية.

والقرصان المزعوم هو شخص معروف في لوسرن، وتردد أنه ادعى أنه عضو في مجموعة قرصنة تحمل اسم"أدفانسد بيرزيستانت ثريت 69420" والتي تركز على تعقب الثغرات الأمنية، ويمكن أن تؤدي القضايا الخطيرة لسرقة الهوية إلى أحكام بالسجن تصل إلى 24 شهرا في النظام القانوني الأمريكي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج


الصور

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

حقيقة اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية للانتقال للصف الأعلى

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
المزيد

الثقافة

صدور «مصر بين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية» لأسامة حمدي

«صححتله وقتي».. مفردات ردة الفعل والردع في الحارة المصرية

شاكر عبد الحميد: يجب أن تكون هناك مدن للفنانين

حياة الرايس تروي تفاصيل كتابة رواية «بغداد.. وقد انتصف الليل فيها»