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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:41 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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يبحث الكثير من أصحاب السيارات عن طريقة تجديد رخصة السيارة الكترونيا عبر الإنترنت، وذلك لصعوبة توجه المواطنين إلى وحدات تراخيص المرور لتجديد رخصة القيادة وأيضاَ لسهولة التجديد على المواطنين الذين ليس لديهم القدرة فى الحصول على إجازة من العمل.


◄ كيف يتم تجديد الرخصة الكترونيا؟

- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها

- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع.

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود

◄ المستندات المطلوبة

- الرخصة السابقة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- الاطلاع على الأصل شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"

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