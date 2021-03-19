تحرير 25 محضرا لمخابز مخالفة ببورسعيد

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط أحدى المخابز البلدية قام بالتصرف فى كمية تقدر بـ 12 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82% بغرض الإتجار والتربح والإستيلاء على الدعم دون وجة حق.وتم تحرير 6 تقارير خبز ناقص الأوزان القانونية و8 تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها، و5 تقارير إثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، و5 تقرير عدم وجود قائمة تشغيل.هذا وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.