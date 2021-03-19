هل الملكة إليزابيث غاضبة من هاري بعد مقابلة أوبرا وينفري؟

أفادت مصادر مطلعة، بأن الملكة إليزابيث الثانية حزينة، لكنها ليست غاضبة بعد المقابلة التي أجراها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري هذا الشهر، وأدليا خلالها بتصريحات مثيرة للجدل تتعلق بالعائلة المالكة.وقدم هاري وميجان خلال اللقاء صورة قاتمة عن الحياة داخل العائلة المالكة، خصوصا عندما روت ميغان بتأثر أن العائلة رفضت تقديم مساعدة نفسية لها بعدما راودتها فكرة الانتحار.وأوضح المصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الملكة لم تغضب من المقابلة، وبدلا من ذلك تعهدت بشكل خاص بالوقوف إلى جانب هاري.وأكد مصدر آخر، أن "الملكة ليست غاضبة، إنها حزينة فقط لقد كانوا دائما قلقين بشأن هاري، وكانت الملكة حريصة طوال الوقت على دعمه وحمايته".يذكر أن الخبيرة والمؤرخة الملكية كاتي نيكول، قد قالت قبل أسبوع، إن مقابلة هاري وميجان حطمت قلب الملكة إليزابيث.