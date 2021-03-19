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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تطعن على قرار لمنظمة التجارة العالمية

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:05 م
منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
وكالات
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قال مسئول تجاري يعمل من جنيف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قدمت طعنًا على قرار أصدرته لجنة
تابعة لمنظمة التجارة العالمية أوصى في يناير بأن تعيد واشنطن النظر في سلسلة من الرسوم فرضت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على كوريا الجنوبية.

وليست لدى منظمة التجارة العالمية هيئة لنظر الاستئناف، وبالتالي ستنضم تلك القضية لثماني قضايا أخرى على الأقل، من بينها عدة قضايا أمريكية، تقبع حاليًا في متاهة قانونية.

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