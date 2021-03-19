أمريكا تطعن على قرار لمنظمة التجارة العالمية

قال مسئول تجاري يعمل من جنيف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قدمت طعنًا على قرار أصدرته لجنةتابعة لمنظمة التجارة العالمية أوصى في يناير بأن تعيد واشنطن النظر في سلسلة من الرسوم فرضت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على كوريا الجنوبية.وليست لدى منظمة التجارة العالمية هيئة لنظر الاستئناف، وبالتالي ستنضم تلك القضية لثماني قضايا أخرى على الأقل، من بينها عدة قضايا أمريكية، تقبع حاليًا في متاهة قانونية.