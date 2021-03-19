إحباط عملية تهريب نفط خام في كركوك بالعراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب 36 ألف لتر نفط خام في محافظة كركوك.وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن عملية الضبط تمت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة عن تحرك صهريج محمل بـ 36 ألف لتر نفط خام مهرب، ترافقه سيارة لصاحب الحمولة في منطقة ساقزلي بمحافظة كركوك".وأضافت أنه وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وقوة شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة تم إحباط عملية التهريب والقبض على الصهريج وسائقه والسيارة المرافقة لها وضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف و18 ألفا و200 دولار و2 مليون و400 ألف دينار عراقي".وتم تسليم المعتقلين والمضبوطات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.