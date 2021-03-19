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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب الشعب الفلسطيني: ما يفعله الاحتلال في حى الشيخ جراح جريمة تطهير عرقي

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:35 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أدان حزب الشعب الفلسطيني، الجريمة التي يتعرض لها حي الشيخ جراح في القدس، داعيًا إلى التفاف شعبي حول المقدسيين ودعمهم في مواجهة الاحتلال.

وأعرب الحزب في بيان له اليوم، عن إدانته الشديدة لجريمة التطهير العرقي التي يتعرض لها أهالي حي الشيخ جراح ولكل عمليات مصادرة وهدم المنازل والعقارات والإجراءات الفاشية التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة.

وقال الحزب إن الهجمة الشرسة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق أهالي حي الشيخ جراح وبقية أحياء وضواحي مدينة القدس المحتلة، تأتي ضمن سياسة التطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيين لإخلائهم من مدينتهم وتهويدها وتوسيع الاستيطان فيها، وما يجري اليوم في الشيخ جراح ما هو إلا تصعيد جديد في ممارسات الاحتلال الفاشية وإمعاناَ في الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وانتهاكه، مؤكداَ على بطلان كل سياسات الاحتلال واجراءاته، وعلى حق الشعب في مقاومتها وحماية ممتلكاته وحقوقه الوطنية، وفي المقدمة منها في عاصمة دولته الفلسطينية المستقلة.

وطالب الحزب بتكثيف التحرك الفلسطيني السياسي والحقوقي على كل المستويات؛ لدفع المجتمع الدولي إلى إتخاذ إجراءات عملية لوقف جريمة إخلاء سكان الشيخ جراح وهدم منازلهم، وإلى لجم ممارسات إسرائيل في مدينة القدس المحتلة.

كما طالب الحزب جميع الأطراف وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الانسان، بالتدخل الفوري من أجل حماية الوضع السياسي والقانوني والتاريخي للقدس، كمدينة محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، وتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

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