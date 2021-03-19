فتح المواقع الأثرية مجانًا لأعضاء الجيش الأبيض بكليات طب الأزهر

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، عن موافقة المجلس الأعلى للآثار على دخول الأطباء والأطقم الطبية "الجيش الأبيض" وأفراد عائلتهم مجانًا إلى الأماكن الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، بحد أقصى ثلاثة مرافقين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي تقديرًا وعرفانًا لجهودهم في مواجهة جائحة كورونا.وأوضح نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية أن ذلك يأتي في إطار التنسيق مع وزارة الصحة، ووفقًا للخطاب المرسل من مكتب وزيرة الصحة إلى إدارة الجامعة، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لافتًا إلى أن هذا يعد تقديرًا من أجهزة الدولة لجهود أعضاء جيش مصر الأبيض في حماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، وتوفير خدمة صحية متميزة، وضمن المشاركة المجتمعية لمؤسسات الدولة المختلفة في تخفيف ما تعانيه الأطقم الطبية من ضغوط في مواجهة جائحة كورونا.