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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 130 ألف كارت للفلاح في القليوبية بنسبة 50%

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:27 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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أكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المديرية أنتهت من تنقية المساحات المنزرعة فعليا في إطار منظومة "كارت الفلاح" مشيرا إلى أنه صدر حتى الأن 130 ألف كارت لفلاحي المحافظة بعد توزيع 215 جهاز تابلت وميكنتها لإصدار النقط وبدء توزيع الكروت بخطابات من الجمعيات الزراعية برقم الحيازة ومساحة المزارع.

أضاف "زايد" في تصريحات صحفية، أن الفترة الأخيرة شهدت انحسار ملحوظ للتعديات على الأرض الزراعية خاصة بعد تحويل المخالفين للنيابة العسكرية ومع وجود الإجراءات الرادعة للمخالفين أصبحت التعديات في أنحاء المحافظة حالات فردية لا تذكر، مشيرا إلى أن جملة الكروت المخصصة للمحافظة 260 ألف حائز أي ان منظومة الكارت الذكي إنتهي منها نسبة 50%.

قال إنه جاري حاليا استخراج شهادة "الجلوب جاب" لجمعيتي الفراولة بالقلزم وكفر الصهبي بشبين القناطر بإعتبارهما أكبر جمعيات لتصدير الفراولة المعروفة بـ "الذهب الأحمر" في قرى القليوبية بشبين القناطر وطوخ معقل زراعة المحصول لفتح اسواق العالم أمام الفراولة المصرية المزروعه بالقليوبية.

أشار زايد إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالفراولة بالمحافظة هذا العام بلغ 5500 فدانا في 6 قرى بمركزي شبين القناطر وطوخ شهت لأول مرة استخدام تقنيات الري بالتنقيط وتكويد الزراعات للتشجيع علي التصدير.

في سياق آخر أكد زايد أنه لا يوجد مشكلة أو أزمات في الأسمدة للعام الثاني للتواليـ مشيرا إلى أن القليوبية استعدت لموسم حصاد القمح منتصف أبريل المقبل بمساحة منزرعة 50292 فدانا، مؤكدا أن لجان المتابعة لم ترصد أي إصابات بصدأ القمح، موضحا أن اللجان تمر حاليا على الصوامع ولا يوجد مشكلة في القمح والحالة جيدة لاستقبال المحصول من المزارعين.

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