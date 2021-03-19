ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وبيعها قطع غيار في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مرور سوهاج برئاسة العميد شريف الشاعر، رئيس المباحث، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا، من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط وحدة مباحث مرور سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص فى سرقة السيارات، وتقطيعها إلى أجزاء في أحد المخازن، لتغيير ملامحها، وبيعها على أنها قطع غيار للسيارات.وضم التشكيل العصابي، كلا من "ح.م." (33 عاما) ميكانيكي، سابق اتهامه فى 3 قضايا دائرة قسم أول، "ز.ع." (22 عاما) ميكانيكي، سابق اتهامه فى قضية مخدرات.ودلت التحريات، أن المذكورين اتخذا من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، بضبطهما، اعترفا بتكوينهما لتشكيل عصابي يتزعمه الأول، بقصد التربح من متحصلات جرائمهم.تحفظت قوات الأمن على 10 سيارات مقطعة إلى أجزاء، ضبطت داخل المخزن، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.