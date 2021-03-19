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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وبيعها قطع غيار في سوهاج

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:00 ص
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تمكن ضباط وحدة مباحث مرور سوهاج برئاسة العميد شريف الشاعر، رئيس المباحث، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا، من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط وحدة مباحث مرور سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص فى سرقة السيارات، وتقطيعها إلى أجزاء في أحد المخازن، لتغيير ملامحها، وبيعها على أنها قطع غيار للسيارات.

وضم التشكيل العصابي، كلا من "ح.م." (33 عاما) ميكانيكي، سابق اتهامه فى 3 قضايا دائرة قسم أول، "ز.ع." (22 عاما) ميكانيكي، سابق اتهامه فى قضية مخدرات.

ودلت التحريات، أن المذكورين اتخذا من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، بضبطهما، اعترفا بتكوينهما لتشكيل عصابي يتزعمه الأول، بقصد التربح من متحصلات جرائمهم.

تحفظت قوات الأمن على 10 سيارات مقطعة إلى أجزاء، ضبطت داخل المخزن، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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