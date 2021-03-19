فتح باب التعديل لتنسيق قبول طلاب رياض الأطفال بتجريبيات القاهرة

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بفتح باب تعديل رغبات التنسيق الثاني لقبول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بالمحافظة.وللراغبين في تعديل الرغبات عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر الرابط التالي:http:www.cairogovresults.comKindergartenIndexكانت قد أعلنت المديرية أنه سيتم تسكين جميع الطلاب الذين تعدوا سن الخمس سنوات في المرحلة المقبلة بالتنسيق الثالث.وأكد محمد عطية، مدير المديرية، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، نهاية الشهر الجاري.