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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19 مارس 2021| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:55 ص
الدواجن
الدواجن
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين يوميا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أسعار الدواجن اليوم، والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة عقب إعلان مصر الاكتفاء الذاتي من المعروض في السوق من إنتاج الطيور، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الطيور و حجم الإنتاج السنوي من البيض و أسعار بيع قطع الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2021

وفقا لشعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية فإن سعر الدواجن البيضاء في المزارع تصل أسعارها إلى 25 جنيه للكيلو وعقب وصولها إلى الباعة والمستهلك يصل أسعارها إلى 29 أو 30 جنيه للكيلو وفي حالة بيعها كاملة وذلك وفقا لتكلفة النقل والمنطقة المباعة بها.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

 يتم بيع الأوراك بـ 30 جنيه و البانية بـ 60 جنيه و الساسو 34 جنيها فيما وصل حجم إنتاج مصر يوميا 4 ملايين دجاجة حيث أعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الإنتاج في الأسواق حيث لا يتم حاليا الاستيراد من الخارج كافة منتجات الدواجن بأنواعها.

أسعار البيض اليوم 

تنتج مصر حوالي 13 مليار بيضة سنويا حيث وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 32 جنيها فيما يتم البيع للمستهلك بالسوق المحلية بـ 36 أو 37 جنيها حسب أسعار النقل لتجار  التجزئة بمختلف مناطق البيع وفقا لآخر تصريحات لشعبة الدواجن بالغرف التجارية ويعتبر مجال تربية وبيع منتجات الدواجن بشكل عام مصدر رزق لأكثر من 2.5 مليون عامل بجميع مراحل الإنتاج والبيع.

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اسعار الكتاكيت في الأسواق 

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم وأسعار الكتاكيت والتي تتراوح اليوم 9 و 13 جنيه في الأسواق المحلية وفقا لتصريحات شعبة الدواجن بالغرف التجارية حيث ارتفع حجم إنتاج الدواجن خلال العام الماضي 2020 إلى 1.4 مليار دجاجة وبهذا يكون قد ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويا.


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