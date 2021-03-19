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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

1000 شاب وفتاة يصطفون أمام محافظة القاهرة لانطلاق «جمل مدينتك» (صور)

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:05 ص
جمل مدينتك
جمل مدينتك
مصطفى عبدالله
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اصطف 1000 شاب وفتاة من مراكز الشباب والكشافة أمام ديوان عام محافظة القاهرة بعابدين، صباح اليوم الجمعة، لبدء انطلاق فعاليات مبادرة "جمل مدينتك"، بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التي تنظمها المحافظة وينفذها الشباب في الفترة من 19 مارس حتى 5 أبريل في جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعتمد بشكل أساسي على الشباب وتهدف إلى إعداد جيل لديه الوعى والمعرفة بكل مسئولياتها، بالإضافة إلى رؤية طموحة في مجال بناء الإنسان الذي يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية وهو ما يعزز فرص الشباب فى المشاركة الإيجابية في الحياة العامة ورفع قيم الانتماء والحس الوطني لديهم، ويسهم فى تمكين جيل لديه الرغبة فى المشاركة الفاعلة فى تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030 وخطواتها السريعة نحو التنمية.
1000 شاب وفتاة يصطفون أمام محافظة القاهرة لانطلاق «جمل مدينتك» (صور)
1000 شاب وفتاة يصطفون أمام محافظة القاهرة لانطلاق «جمل مدينتك» (صور)
1000 شاب وفتاة يصطفون أمام محافظة القاهرة لانطلاق «جمل مدينتك» (صور)
1000 شاب وفتاة يصطفون أمام محافظة القاهرة لانطلاق «جمل مدينتك» (صور)
1000 شاب وفتاة يصطفون أمام محافظة القاهرة لانطلاق «جمل مدينتك» (صور)
1000 شاب وفتاة يصطفون أمام محافظة القاهرة لانطلاق «جمل مدينتك» (صور)
1000 شاب وفتاة يصطفون أمام محافظة القاهرة لانطلاق «جمل مدينتك» (صور)
1000 شاب وفتاة يصطفون أمام محافظة القاهرة لانطلاق «جمل مدينتك» (صور)
1000 شاب وفتاة يصطفون أمام محافظة القاهرة لانطلاق «جمل مدينتك» (صور)
1000 شاب وفتاة يصطفون أمام محافظة القاهرة لانطلاق «جمل مدينتك» (صور)

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