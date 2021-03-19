تايلاند تخفف قواعد الحجر الصحي للزائرين الأجانب بهدف تنشيط السياحة

قررت تايلاند تخفيف فترة الحجر الصحي المفروضة على الزائرين الأجانب اعتبارا من الشهر المقبل، ولكنها أرجأت إصدار قرار بشأن الاعتراف بشهادات التطعيم التي تهدف إلى تسهيل حركة السفر حول العالم، في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت المتحدثة باسم الحكومة ترايسوري تايساراناكول، في تصريحات صحفية بالعاصمة بانكوك، أن لجنة برئاسة رئيس الوزراء برايوث تشان أوتشا وافقت اليوم الجمعة على خفض فترة الحجر الصحي المفروضة على الزائرين الأجانب من أسبوعين إلى عشرة أيام اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.