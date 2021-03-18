وكيل صحة السويس يتفقد سير العمل بالمستشفى العام

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، سير العمل بالمستشفى العام وأقسامها المختلفة، بشكل مفاجئ للتأكيد على انتظام تقديم الخدمة الطبية وعلى تلافي السلبيات التي تلاحظت له أثناء الجولات المفاجئة له.وخلال الجولة المفاجئة، فقد قرر الحفناوي مكافأة فريق تمريض طوارئ الباطنة لحُسن أدائهم، كما وجه إدارة المستشفى بسرعة تلافي السلبيات والعرض عليه بما يتم تنفيذه.وفي سياق متصل، فقد كلف الحفناوي، الإدارة العامة للشئون العلاجية بتكثيف المرور على المستشفى العام على مدار الـ٢٤ ساعة عن طريق فرق المرور التي تم تشكيلها مسبقًا.