مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولى الرحلات الجوية الأوكرانية

استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي أول رحلة طيران للخطوط الجوية أير بيز '"Bess Air lines'' الأوكرانية قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف وعلى متنها ١٨٠ راكبًا.حيث قام المطار باستقبال الطائرة برش المياه كعرف دولي متبع لإستقبال أول الرحلات التي تصل إلى المطارات وبداية من هذه الرحلة تبدأ الشركة بتسيير ٤ رحلات أسبوعيًا إلى مطار الغردقة حتى انتهاء الموسم الصيفي.وقامت إدارة العلاقات العامة بالمطار بتوزيع الشيكولاتة والورود على طاقم الطائرة والركاب وكذلك تسهيل كافة الإجراءات مع الالتزام بالضوابط الاحترازية المتبعة في كافة المطارات المصرية.